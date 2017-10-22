Гассиев намерен перейти в тяжелый вес

Чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе Мурат Гассиев после победы над Кшиштофом Влодарчиком в четвертьфинале Всемирной боксерской суперсерии отметил, что он может перейти в тяжелый вес. В полуфинале турнира он встретится с кубинцем Юниером Дортикосом.

- Сначала я хочу стать абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе, а потом перейти в тяжелый дивизион, - цитирует Boxingscene Гассиева. - Сейчас я думаю только об этом турнире, а потом посмотрим.

Всего в активе Гассиева 26 поединков на профессиональном ринге, в которых он одержал 25 побед, один бой признан несостоявшимся.