Гассиев будет готовиться к бою с Усиком вместе с Головкиным

Американский тренер по боксу Абель Санчес подчеркнул, что на данный момент не обсуждал с командой Мурата Гассиева особенности подготовки к бою Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) против Александра Усика, сообщает ESNEWS. При этом специалист выразил сомнение в том, что тренировочный процесс претерпит значительные изменения.

Предполагается, что россиянин будет заниматься в высокогорной местности в Калифорнии. Вместе с ним подготовку начнет и казахстанский боксер Геннадий Головкин, который тренируется у Санчеса.

На данный момент дата начала тренировочного лагеря Гассиева еще не утверждена. Ранее сообщалось, что поединок между Гассиевым и Усиком состоится 11 мая в Саудовский Аравии.