Гассиев будет готовиться к бою с Усиком вместе с Головкиным

Американский тренер по боксу Абель Санчес подчеркнул, что на данный момент не обсуждал с командой Мурата Гассиева особенности подготовки к бою Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) против Александра Усика, сообщает ESNEWS. При этом специалист выразил сомнение в том, что тренировочный процесс претерпит значительные изменения.
Предполагается, что россиянин будет заниматься в высокогорной местности в Калифорнии. Вместе с ним подготовку начнет и казахстанский боксер Геннадий Головкин, который тренируется у Санчеса.
На данный момент дата начала тренировочного лагеря Гассиева еще не утверждена. Ранее сообщалось, что поединок между Гассиевым и Усиком состоится 11 мая в Саудовский Аравии.
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Arturo
ГГГ казахстанец с г. Караганда
13:35
krepkij
С каких это пор Головкин украинский боксер???Совсем уже...
13:25