12:59 | Бокс — Профессиональный

Гассиев будет готовиться к бою с Усиком вместе с Головкиным

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Американский тренер по боксу Абель Санчес подчеркнул, что на данный момент не обсуждал с командой Мурата Гассиева особенности подготовки к бою Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) против Александра Усика, сообщает ESNEWS. При этом специалист выразил сомнение в том, что тренировочный процесс претерпит значительные изменения.

Предполагается, что россиянин будет заниматься в высокогорной местности в Калифорнии. Вместе с ним подготовку начнет и казахстанский боксер Геннадий Головкин, который тренируется у Санчеса.

На данный момент дата начала тренировочного лагеря Гассиева еще не утверждена. Ранее сообщалось, что поединок между Гассиевым и Усиком состоится 11 мая в Саудовский Аравии.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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Arturo

ГГГ казахстанец с г. Караганда

13:35

krepkij

С каких это пор Головкин украинский боксер???Совсем уже...

13:25