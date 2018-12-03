Фьюри обещает отдать гонорар за бой с Уайлдером бедным и бездомным

Британский боксер Тайсон Фьюри отметил, что ему некуда тратить деньги, полученные от проведения боя с Деонтеем Уайлдером. Спортсмен заработал 10 миллионов долларов, которые собирается раздать бедным и бездомным.

- Я раздам деньги бедным и построю дома для бездомных, - приводит BJ Penn слова Фьюри. - Мне не на что их тратить, не собираюсь становиться миллионером или миллиардером. Я боксер, а не бизнесмен. Однажды я уйду, но не унесу все деньги с собой. Раздам их тому, кто реально нуждается.

Мои дети будут строить свою жизнь сами, не используя мое имя. Они не будут жить за счет моей репутации. Это слишком просто. Есть много случаев, когда дети богатых родителей ничего не добивались, потому что у них все было.