Фьюри намерен вернуться на ринг после завершения разберательства с UKAD

Бывший чемпион мира по трем престижным версиям Тайсон Фьюри заявил, что намерен вернуться на ринг. По его словам, подробности в этом вопросе станут известны после завершения разбирательства с Британским антидопинговым агентством (UKAD).

Напомним, Фьюри не выходил на ринг с ноября 2015 года. В том же году в его допинг-пробе предположительно были найдены следы стероидов. UKAD временно отстранило боксера от соревнований. Слушания по делу Фьюри намечены на октябрь.

- Я продолжу боксировать, как только верну свою лицензию, - цитирует Sun Фьюри. - Подробности мы узнаем в следующем месяце.

Ранее появлялась инормация, согласно которой Фьюри может выйти на ринг против чемпиона мира по версиям IBF и WBA соотечественника Энтони Джошуа в апреле 2018 года. Ожидается, что местом проведения боя станет Лондон. Однако, до этого экс-чемпиону нужно провести два поединка, чтобы титульный бой с Джошуа был официально подтвержден.