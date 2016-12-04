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Фредди Роуч: "Надеюсь на реванш между Гассиевым и Лебедевым"

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Тренер Фредди Роуч отметил, что надеется на реванш между его подопечным Денисом Лебедевым и Муратом Гассиевым. Последний сегодня одержал победу над своим соотечественником и завоевал пояс чемпиона мира по версии IBF в первом тяжелом весе раздельным решением судей.

– Это был очень близкий бой. Я даже думал, что могла быть ничья, – цитирует "Р-Спорт" Роуча. – Денис боксировал очень храбро в концовке, но первые пять раундов... Конечно, я волновался и в течение боя. Гассиев – отличный панчер, он сильный, и я беспокоился. Он выше Лебедева, у него длиннее руки, но Денис, кстати, нормально с этим справлялся. Я надеюсь на реванш между ними.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/fights/20161204/1113192347.html

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