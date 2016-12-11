13:48 | БОКС — Профессиональный

Фредди Роуч: "Хочу, чтобы Поветкин победил Стиверна"

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Известный американский тренер Фредди Роуч считает, что Александр Поветкин удачно проведет бой за звание временного чемпиона WBC в супертяжелом весе против канадца Бермейна Стиверна. Этот поединок состоится 17 декабря в Екатеринбурге. Ранее Поветкин должен был встречаться с Деонтеем Уайлдером, однако стало известно, что допинг-проба россиянина дала положительный результат на мельдоний. Позже выяснилось, что новые пробы оказались чистыми, однако бой был отложен.

– Я не думаю, что история с допингом повлияет на него, – цитирует "Р-Спорт" Роуча. – Поскольку он всегда был очень "чистым" спортсменом, и то, что тест дал положительный результат, было как минимум странно. Поскольку это было разрешено, когда он принимал эти препараты, а потом этот препарат попал в список запрещенных. Здесь много моментов, но я уверен, что он – "чистый" спортсмен и отлично проведет свой бой.

Я с нетерпением жду этого боя, я – большой поклонник Александра Поветкина. По сути, мне нравится и Поветкин, и Стиверн, но я бы хотел, чтобы Александр одержал победу.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/fights/20161211/1113578227.html

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