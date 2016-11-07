Филиппинец умер от остановки сердца после поражения любимого боксера

Бывший филиппинский полицейский Уэльс Касуйо скончался после поражения его любимого боксера Нонито Донэра, который также представляет Филиппины. Как сообщает ABS-CBN со ссылкой на жену 62-летнего болельщика, когда судьи объявили о победе соперника Донэра единогласным решением, Касуйо схватился за грудь и упал. Прибывшие врачи констатировали смерть от остановки сердца.

На Филиппинах это не первых случай смерти фанатов бокса во время поединков или после них. Обычно это происходило во время боев Мэнни Пакиао. Также страстные споры по поводу Пакиао не раз приводили к жестким ссорам, приводившим порой к перестрелкам.