Федор Чудинов: "Я знаю о слабых сторонах Гроувза"

Россиянин Федор Чудинов в преддверии боя за титул "суперчемпиона" мира по версии WBA подчеркнул, что считает Джорджа Гроувза сильным соперником. При этом он заявил, что знает слабые стороны британца. Поединок Чудинов - Гроувз пройдет 27 мая в Шеффилде.

- Подготовка к бою прошла хорошо, настрой на поединок боевой, - приводит ТАСС слова Чудинова. - Я уже боксировал в Англии, поэтому это не должно стать серьезной проблемой. Что касается Гроувза, то я считаю его достаточно сильным соперником. Но при этом у него тоже есть слабые стороны, и мы о них знаем.