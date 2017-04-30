Евгений Кафельников: "Джошуа – это Месси и Криштиану Роналду в одном"

Экс-первая ракетка мира, вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников не оставил без внимания результат боя за титул чемпиона IBF и суперчемпиона WBA в супертяжелом весе между 27-летним британцем Энтони Джошуа и 41-летним украинцем Владимиром Кличко. Он сравнил Джошуа, победившего в 11-м раунде, с футболистами Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

"Джошуа – это Месси и Криштиану Роналду в одном в боксе", – написал Кафельников.

"СЭ" вел трансляцию поединка