Эвандер Холифилд: "Супертяжелый вес изменился из-за Кличко. Вместо боев были сеансы обнимашек"

Бывший четырехкратный чемпион мира в супертяжелом весе Эвандер Холифилд считает, что одной из причин, по которой публика потеряла былой интерес к королевскому дивизиону бокса, являются братья Владимир и Виталий Кличко.

– Супертяжелый вес изменился из-за Кличко, – приводит слова Холифилда allboxing.ru. – Вместо боев судьям приходилось судить сеансы обнимашек. Боксеры выходят на ринг, чтобы наносить удары, но в какой-то момент бои превратились в сплошные объятья. Выходя против Майка Тайсона, я понимал, что буду наносить удары, но также и получать их. И когда я наносил удар, соперник знал, что он должен уклониться и ответить, воспользоваться моментом. Я не понимаю, как эти бойцы, постоянно вязавшие соперника, выигрывали бои. Они выигрывали, не нанося ударов. Интерес к супертяжелому весу был потерян из-за недостатка действия, но ситуация начинает меняться к лучшему.