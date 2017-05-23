Энтони Джошуа - Кличко: "Владимир, уйди на мажорной ноте"

Британский боксер Энтони Джошуа выразил уверенность в том, что Владимиру Кличко пришло время завершить карьеру. Ранее украинец сообщил, что в конце мая расскажет о своих планах на будущее.

Предполагается, что Кличко может провести бой-реванш против Энтони Джошуа. В первом поединке, который прошел 29 апреля на "Уэмбли", британец победил техническим нокаутом в 11-м раунде, защитив титул чемпиона мира по версии IBF и завоевав пояс "суперчемпиона" по версии WBA.

- Во время боя-реванша на кону помимо титулов будет стоять гордость, - приводит Boxing Scene слова Джошуа. - И этот поединок из тех, когда Кличко будет думать, что ему удастся меня победить. У меня же будет что терять.

Я - не он, поэтому не могу знать, чего хочет Владимир. Но если он слышит меня, то я бы советовал ему уйти. Дружище, мы провели прекрасный бой, во время которого ты был очень хорош. Уйди на мажорной ноте. Дай место для других.

Владимир Кличко объявит решение о своей карьере 27 мая