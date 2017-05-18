Владимир Кличко объявит решение о своей карьере 27 мая

Боксер Владимир Кличко 27 мая в эфире украинского телеканала "Интер" расскажет о своих планах на будущее, сообщает официальный фан-клуб братьев Кличко. Тяжеловес огласит решение о том, будет ли он драться дальше или на этом закончит свою карьеру.

Ранее сообщалось, что Кличко может провести бой-реванш против Энтони Джошуа может состояться 28 октября в Кардиффе. В первом поединке, который прошел 29 апреля на "Уэмбли", британец победил техническим нокаутом в 11-м раунде, защитив титул чемпиона мира по версии IBF и завоевав пояс "суперчемпиона" по версии WBA.