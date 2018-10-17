Экс-тренер Усика: "Александр - уникальный боксер. Один из лучших за последние 35-40 лет"

Бывший тренер Александра Усика Джеймс Али Башир назвал украинца уникальным боксером. Ранее он также был тренером Владимира Кличко.

– Джошуа так же силен, как и Уайлдер. Люди продолжают настаивать на том, насколько сильный Уайлдер, но они игнорируют тот факт, что Энтони Джошуа также боксер с сильным желанием, у него сильная техника, он физически сильный боец с сильным духом, - цитирует тренера "Сегодня". - И Уайлдер, и Джошуа могут создать проблемы любому боксеру, потому что они самые сливки дивизиона. Но говорю вам, когда придет время Усика, я на его стороне. Он находит способ, как победить, он креативный боксер, очень знающий. В нем много смелости и упорства. У него есть все, что нужно квалифицированному бойцу. Вы можете найти боксера с хорошим ударом, вы можете найти боксера с хорошим кругозором или боксера с хорошей выосливостью. Но редко можно найти боксера, у которого есть все эти атрибуты. Да, Усик - уникальный боксер. Он один из лучших боксеров за последние 35 – 40 лет.

Александр Усик проведет свой следующий бой против британца Тони Белью 10 ноября в Манчестере.