Эдуард Трояновский: "Поветкину лучше провести бой в чужих стенах"

Чемпион мира по версиям IBF и IBO Эдуард Трояновский дал свой комментарий по предстоящему бою между Александром Поветкиным и Энтони Джошуа, который состоится 22 сентября на стадионе Уэмбли.

– Знаете для нас, для бойцов, чем сложнее, хуже условия – тем лучше, потому что это мотивирует. Поэтому тот факт, что Александр будет выступать перед большим количеством людей, на мой взгляд, задачи не усложняет, – сказал Трояновский. – Как правило: лучше, когда бои проходят не в своих стенах, а в чужих, так как дома боксировать намного волнительнее. Какой-то прогноз на бой давать не буду, но считаю, что Александр давно по праву заслуживает стать чемпионом мира, и уже очень давно. А если он победит Джошуа, да еще и в Англии, то по-настоящему это докажет. (Петр ГРИГОРЕНКО)