Эдуард Трояновский: "Если бы не концовка, Кличко выиграл бы по очкам"

Бывший чемпион по версиям IBF и IBO в первом полусреднем весе Эдуард Трояновский заявил, что с удовольствием наблюдал за схваткой британца Энтони Джошуа и украинского боксера Владимира Кличко за титул чемпиона IBF и суперчемпиона WBA в супертяжелом весе. Напомним, что боец с Туманного Альбиона в 11-м раунде дважды отправил в нокдаун украинского тяжеловеса и победил техническим нокаутом. Бой прошел накануне на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

– Бой реально классный, – заявил Трояновский. – Было на что посмотреть. Скажу честно, сам мало смотрю бокс по телевизору, потому что сейчас занят своей подготовкой, не собирался включать и эту схватку. Мне было без разницы, кто победит. После первого и второго раундов не удержался – посмотрел до конца. Было реально не скучно, как говорят иногда о других боях с Володей. Интрига сохранялась до конца. Если бы не концовка и нокаут, то Кличко бы выиграл по очкам. Джошуа больше сделал в последних раундах, чем Кличко. (Евгений БЕЛОУСОВ).