Эдди Хирн: "Джошуа может стать суперзвездой, если победит Кличко"

Эдди Хирн, промоутер британского боксера Энтони Джошуа, отметил, что его подопечный может стать большой звездой в спортивном мире, если победит украинца Владимира Кличко. Бой за звание чемпиона мира по версии IBF, WBA и IBO состоится сегодня на стадионе "Уэмбли".

- Если Джошуа победит Кличко, то станет суперзвездой британского спорта и лучшим боксером в мире, - приводит BoxingScene слова Хирна. - Для такого поединка это лучшее время. Такая возможность будет не всегда. Поединок должен был состояться или сейчас, или никогда.