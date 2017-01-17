Должность президента Федерации бокса России будет упразднена 1 февраля

Вице-президент Федерации бокса России (ФБР) Дмитрий Лунев подчеркнул, что должность президента организации будет упразднена 1 февраля на отчетно-выборной конференции. Ранее прошло заседание руководящего состава ФБР, на котором, в частности, были рассмотрены возможные изменения в уставе организации.

Руководящие функции ФБР будут возложены на человека, который займет новую должность - генерального секретаря. Его кандидатура будет предложена новым руководителем Высшего наблюдательного совета.

- По поручению исполкома федерации рабочая группа подготовила новую редакцию устава федерации, - приводит ТАСС слова Лунева. - В нем усилена руководящая роль исполнительного комитета федерации, и, как следствие, новая редакция устава исключает должность президента федерации. Также в проекте новой редакции устава предусмотрено, что возглавлять исполком федерации вместо президента будет председатель исполкома, избираемый данным органом из своего состава.

Проектом новой редакции устава предусмотрена новая должность - генеральный секретарь, который будет являться единоличным исполнительным органом федерации, образование которого в соответствии со ст. 8 ФЗ "Об общественных объединениях" отнесено к компетенции постоянно действующего коллегиального руководящего органа федерации.

Указанные изменения в структуре органов управления федерации предусматривают перераспределение полномочий органов федерации. Новая редакция устава приведена в соответствие с нормами гражданского законодательства.

Также стало известно, что свою кандидатуру с выборов главы организации снял глава Высшего наблюдательного совета федерации Евгений Муров. Действующим президентом Федерации бокса России является Борис Иванюженков.