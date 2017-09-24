Дмитрий Кудряшов: "Я расстроен, ведь был уверен в победе"

Российский боксер Дмитрий Кудряшов после нокаута от Юниера Дортикоса в четвертьфинале Всемирной суперсерии бокса (WBSS) предположил, что его "жизненный путь по-другому не складывается". В воскресенье россиянин нокаутом во втором раунде уступил Дортикосу в 1/4 финала Всемирной суперсерии бокса.

– Спасибо всем за поддержку, – написал на своей странице в Инстаграме Кудряшов. – Я извиняюсь, что не оправдал ваших надежд, или оправдал! Но я уже падал и поднимался. Наверное, мой жизненный путь по-другому не складывается! Еще раз всех благодарю! P.S. я расстроен, был очень хорошо готов и уверен в победе.