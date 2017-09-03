Дмитрий Кудряшов: "Дортикос? Пройду его по-любому"

Россиянин Дмитрий Кудряшов уверен, что выйдет в полуфинал Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) по итогам боя с кубинцем Юниером Дортикосом. По его словам, он не изучал соперника, поскольку и так знаком с ним.

- Мне не нужно было особо изучать Дортикоса, потому что я в принципе интересуюсь всеми топовыми боксерами своего веса, коим он и является, - цитирует "Р-Спорт" Кудряшова. - У меня есть понимание, что это за боксер, сейчас детально все разбираем – сильные и слабые стороны. Я впервые буду боксировать в Америке, но абсолютно никакой нервозности из-за этого нет. Было сложнее боксировать в прошлом бою дома в Ростове-на-Дону. Насчет уверенности относительно боя, то зачем я здесь нахожусь. Пройду его по-любому.

Напомним, бой Кудряшов - Дортикос состоится 23 сентября в Техасе. На кону помимо выхода в полуфинал WBSS будет стоять пояс WBA Regular в первом тяжелом весе.