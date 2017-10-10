Дисциплинарная комиссия AIBA отстранила президента организации

Дисциплинарная комиссия Международной ассоциации бокса отстранила президента организации Чинг-Куо Ву, информирует ТАСС. В конце сентября швейцарский федеральный суд отклонил все требования временного комитета AIBA и подтвердил позиции президента организации Чинг-Куо Ву, а также исполнительного директора AIBA Уильяма Луи-Мари.

"Дисциплинарная комиссия AIBA приняла решение отстранить президента организации Ву, решение было обусловлено несколькими причинами. В первую очередь, он пытался уволить нескольких членов исполнительного комитета, пытаясь тем самым заблокировать любое решение исполкома. Также господин Ву практически привел AIBA на грань банкротства, взяв на себя обязательства по нескольким займам. Кроме того, президент AIBA пытался помешать организации внеочередного конгресса организации", - говорится в решении.