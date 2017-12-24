Деонтей Уайлдер: "Не удивляйтесь, если я нокаутирую Джошуа в первом раунде"

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер по-прежнему хочет провести бой c Энтони Джошуа. Он отметил, что вряд ли британец выживет с ним на одном ринге.

– Мы оба ставим жизнь на кон. Мы рискуем всем ради развлечения людей, – приводит BoxingScene слова Уайлдера. – Дайте людям то, что они хотят, и давайте сделаем наш бой. Он боец, я боец, и это все, что имеет значение. Давайте посмотрим, кто лучше.

Я думаю, что я лучший боец. Не думаю, что Джошуа выживет на одном ринге со мной. И я говорю людям, не удивляйтесь, если я нокаутирую Энтони в первом раунде.

Ранее промоутер Джошуа Эдди Хирн рассказал, что переговоры о бое с Уайлдером уже стартовали. Поединок должен состояться в следующем году.