Денис Шафиков: "Хочу снова сразиться за титул чемпиона мира"

Российский боксер, бывший претендент на титул чемпиона мира в легком весе Денис Шафиков рассказал о планах после поражения от Рене Альварадо.

– Только что вернулся из Сочи, болел за друга и товарища Мурата Гассиева, – сказал Шафиков. – Соперники выдали классный бой, мне очень понравилось. А сейчас я в родном Миассе. Тренируюсь и поддерживаю форму. Пока что нет никакой информации о моем следующем бое. У меня огромное желание вновь выйти на ринг и сразиться за титул Чемпиона мира. После того, как меня засудили в предыдущем сражении, я не сломился и не опустил руки. К тому же, мой промоутер – президент челябинской компании "Урал Бокс Промоушен" Евгений Вайнштейн в меня сильно верит.

Шафиков проиграл Альварадо раздельным решением судей 9 декабря 2017 года. 32-летний россиянин трижды дрался за титул чемпиона мира и проиграл каждый из боев: Мигелю Васкесу, Рансесу Бартелеми и Роберту Истеру. Всего в активе Шафикова 38 побед (20 нокаутом), 4 поражения и одна ничья.