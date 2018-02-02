Денис Лебедев: "У Гассиева больше шансов на победу"

Известный российский боксер Денис Лебедев оценил шансы Мурата Гассиева в бою против Юниера Дортикоса. Напомним, что бой состоится 3 февраля в Сочи.

– Мне кажется, у Мурата шансов на победу больше, – сказал Лебедев. – На мой взгляд, у него лучшая школа, больший багаж, но сумеет ли он этим воспользоваться, будет ли разнообразен. Это зависит от его плана на бой. Кубинца ни в коем случае нельзя недооценивать, его удар ничуть не слабее, чем у Гассиева. Мне даже кажется, что у него он самый тяжелый из всех участников суперсерии.

– Как бы боксировали против Дортикоса?

– Я даже был близок к бою с ним, готовился, но не договорились. Задача – заставить Дортикоса гонять воздух. Его рука не должна достигать цели, не должна попадать ни в плечо, ни в перчатку, никуда. Его удары больны в любом случае, даже если приходятся по блоку. А вот если он начнет промахиваться, то бой, можно сказать, у вас в кармане. Особенно учитывая, как жестко может ударить сам Мурат.

– Вы ждете нокаута или победы кого-то по очкам?

– Тут будет нокаут с вероятностью в 85 процентов. (Михаил ПОТАПОВ)