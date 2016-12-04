Денис Лебедев: "При всем уважении к Гассиеву, я его переоценил"

Чемпион мира по версии WBA в первом тяжелом весе Денис Лебедев отметил, что факт переоценки боксера Мурата Гассиева сыграл роль в бою за титул чемпиона мира по версии IBF. Гассиев сегодня в Москве в титульном бою победил Лебедева в 12 раундах раздельным решением судей и стал новым чемпионом по версии IBF.

- При всем уважении к Мурату, я его переоценил в боях, сегодня он не был таким, как я готовился. Это тоже сыграло, переоценить - это тоже плохо, и переоценить, и недооценить... Важна золотая середина. Не хочу задеть ни Мурата, ни его команду, - цитирует "Р-Спорт" Лебедева.