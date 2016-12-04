Денис Лебедев: "При всем уважении к Гассиеву, я его переоценил"

Чемпион мира по версии WBA в первом тяжелом весе Денис Лебедев отметил, что факт переоценки боксера Мурата Гассиева сыграл роль в бою за титул чемпиона мира по версии IBF. Гассиев сегодня в Москве в титульном бою победил Лебедева в 12 раундах раздельным решением судей и стал новым чемпионом по версии IBF.
- При всем уважении к Мурату, я его переоценил в боях, сегодня он не был таким, как я готовился. Это тоже сыграло, переоценить - это тоже плохо, и переоценить, и недооценить... Важна золотая середина. Не хочу задеть ни Мурата, ни его команду, - цитирует "Р-Спорт" Лебедева.
_Я_против_Астротерфа_
37 лет, да многие уже под себя ходят и хер только в зеркале видят, Денис молодчик уважуха бро...
01:43
Бубльгум
Денис, умей проигрывать! Нокдаун в печень или твой заплывшее лицо - это недооценка? Не потеряй к себе уважения болельщиков. Бой все видели. Ты проиграл по делу. И сними уже наряд десантника, раздражаешь.
01:25