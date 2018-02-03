23:35 3 февраля | Бокс — Профессиональный

Чудинов победил Ляйне и защитил титул WBA International

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Россиянин Федор Чудинов защитил титул WBA International во втором среднем весе. В поединке, состоявшемся в Сочи, боксер победил финна Тиммо Ляйне техническим нокаутом в седьмом раунде. Изначально Чудинов должен был драться с Бобби Ганом, но в последний момент произошла замена.

Поединок Чудинова и Ляйне прошел в андеркарте полуфинального боя Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) за титулы IBF и WBA в первом тяжелом весе между Муратом Гассиевым и Юниером Дортикосом. Ранее в рамках вечера бокса титул WBA International во втором наилегчайшем весе титул защитил россиянин Михаил Алоян, одолевший Александра Эспиносу.

Гассиев - Дортикос. Live!

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Материалы других СМИ
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