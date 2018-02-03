Чудинов победил Ляйне и защитил титул WBA International

Россиянин Федор Чудинов защитил титул WBA International во втором среднем весе. В поединке, состоявшемся в Сочи, боксер победил финна Тиммо Ляйне техническим нокаутом в седьмом раунде. Изначально Чудинов должен был драться с Бобби Ганом, но в последний момент произошла замена.
Поединок Чудинова и Ляйне прошел в андеркарте полуфинального боя Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) за титулы IBF и WBA в первом тяжелом весе между Муратом Гассиевым и Юниером Дортикосом. Ранее в рамках вечера бокса титул WBA International во втором наилегчайшем весе титул защитил россиянин Михаил Алоян, одолевший Александра Эспиносу.
Материалы других СМИ
Доктор со стажем
Где таких мешков Чудинову находят? Яркий пример дутого чемпиона.
01:39
Spartak-Online1
....
23:50 3 февраля