Бой Джошуа – Пулев может пройти 28 октября в Кардиффе

Команда британского боксера, чемпиона мира по версиям IBF, IBO и WBA (Super) Энтони Джошуа достигла договоренности о контракте на бой против обязательного претендента на титул IBF 36-летнего болгарина Курбата Пулева, сообщает ESPN. По информации источника, поединок должен состояться 28 октября в Кардиффе.

Ожидается, что бой состоится на стадионе "Миллениум". Альтернативным местом организации поединка является Лас-Вегас.

Напомним, 27-летний Джошуа (19 побед нокаутом в 19 поединках) завоевал чемпионские пояса, победив украинца Владимира Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде. IBF разрешила британцу провести реванш с Кличко до 2 декабря, но тот объявил о завершении карьеры. Таким образом, следующим претендентом на титул IBF стал Пулев (25 побед, 13 – нокаутом, 1 поражение).