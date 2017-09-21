Бетербиев проведет бой с Келлингом за титул чемпиона мира по версии IBF

Россиянин Артур Бетербиев 11 ноября проведет бой с немцем Энрико Келлингом за титул чемпиона мира по версии IBF в полутяжелом весе, информирует tvasports.ca. Изначально поединок должен был определить обязательного претендента на чемпионский бой с Уордом. Однако последний сегодня объявил о завершении карьеры, поэтому статус боя изменился.

Бой пройдет во Фресно (штат Калифорния). Бетербиев на профессиональном ринге провел 11 боев и одержал 11 побед нокаутом. У Келлинга 23 победы (6 нокаутом) и одно поражение.