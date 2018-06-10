Чемпионат по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев проиграл суд своему промоутеру Ивону Мишелю по делу о расторжении контракта, сообщает Boxing Scene.

Боксер заключил контракт с промоутером сроком на шесть лет в 2015 году. Однако позже захотел расторгнуть соглашение, поскольку был недоволен политикой компании, особенно по финансовой части. Ссылаясь на правило, по которому заключать с промоутером контракт можно на срок не более двух лет, Бетербиев просил суд аннулировать контракт. Но срок действия соглашения оставили в силе.

Отметим, что россиянин за свою карьеру провел 12 боев и все выиграл нокаутом.