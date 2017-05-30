Андрей Рябинский: "Чахкиеву с боксом нужно завязывать"

Глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский считает, что бывшему чемпиону мира по версии IBO в первом тяжелом весе россиянину Рахиму Чахкиеву нужно завершать карьеру профессионального боксера. На профессиональном ринге 34-летний Чахкиев одержал 26 побед (19 нокаутом) при трех поражениях.

– Рахим остается клиентом "Мира бокса" и другом. Но я ему сказал свое мнение. Я считаю, что ему с боксом надо завязывать, – цитирует "Р-Спорт" Рябинского. – Пошли на спад. Рахим стал чемпионом мира по версии IBO. Это первый и единственный ингуш, который выигрывал чемпионский пояс. При этом он и олимпийский чемпион. Рахим многого добился в своей жизни, но сейчас качество бокса уже не то. Мне кажется, ему надо заниматься другой деятельностью.