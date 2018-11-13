Александр Усик: "Говорил маме: "Зачем мне учить английский, если я буду работать с конями?"

Украинский боксер Александр Усик сказал, что занимается изучением английского языка.

- Я это делаю уже. Хочется это делать каждый день, как раньше ходил в школу, не всегда, но часто в университет. Хочется сесть и загрузиться, потому что понимаю уже больше, чем могу сказать, а это иногда нужно, это жизненно необходимо. Это как плавать, как все остальное, - цитирует спортсмена Tribuna.com. - Я очень вспоминаю свою маму, Надежду Петровну, которая говорила: "Сынок, сынок, сынок... надо изучать иностранные языки", а я говорю "Зачем мне это, если я буду работать с конями?".

Напомним, Усик в поединке за звание чемпиона мира в первом тяжелом весе нокаутировал британца Тони Белью.