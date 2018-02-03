Абель Санчес: "Для Гассиева бой с Дортикосом – еще одна ступень наверх"

Тренер чемпиона мира по версии IBF в первом тяжелом весе Мурата Гассиева Абель Санчес остался доволен тем, как россиянин подготовился к поединку в рамках полуфинала Всемирной суперсерии бокса (WBSS) против кубинца Юниера Дортикоса. По словам специалиста, этот бой должен стать для его подопечного очередной ступенькой наверх.

– Расскажите, как прошла подготовка к бою, всем ли остались довольны?

– Она прошла отлично, – цитирует "Р-Спорт" Санчеса. – У нас было 10 недель, мы работали с очень хорошими спарринг-партнерами. У Мурата было шесть спарринг-партнеров, так что у него было все, что нужно, чтобы подойти к бою в хорошем состоянии.

– Большинство экспертов полагают, что Гассиев должен победить Дортикоса. Вы тоже считаете его фаворитом?

– Я не согласен с этим. Возможно, в России его и считают фаворитом, но в целом в мире бокса шансы боксеров оцениваются как пятьдесят на пятьдесят. Оба обладают отличным ударом, могут отправить соперника в нокаут, так что сложно судить. Один удар – и все может быть кончено.

– У кого все же удар сильнее?

– Тут вопрос не в том, у кого сильнее удар, а кто первым попадет точно в цель.

– Можете сравнить уровень Гассиева сегодня и год назад? Достиг ли он значительного прогресса?

– Да, я вижу большую разницу. Когда боксеры становятся чемпионами, они начинают еще внимательнее слушать тебя, еще усерднее работать в зале, теперь им есть что терять. Мурат как раз из таких людей. У него очень сильная психика, и этот пояс для него очень-очень важен.

– Можно ли назвать Гассиева стопроцентной звездой большого бокса, или ему все еще многому нужно научиться?

– Я думаю, что ему еще есть куда расти. В моем понимании Геннадий Головкин является однозначной звездой. Мурату же еще предстоит пройти определенный путь, он должен еще усерднее работать в зале. Этот бой – как раз еще одна ступень наверх. Если нам повезет, то он попадет в финал, а дальше уже будем смотреть – все дороги для него открыты.

Напомним, бой Гассиев - Дортикос состоится 3 февраля. "СЭ" проведет трансляцию этого поединка.