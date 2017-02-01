14:47 1 февраля | БОКС

Умар Кремлев стал генеральным секретарем Федерации бокса России

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Глава промоутерской компании "Патриот" Умар Кремлев вошел в состав нового исполкома организации.

В среду конференция Федерации бокса России (ФБР) проголосовала за изменения в уставе организации, согласно которым управляющим органом был назначен Высший наблюдательный совет, председателем которого единогласно избрали главу Службы безопасности президента РФ Алексея Рубежного.

Высший наблюдательный совет избрал нового генерального секретаря, в соответствии с новым уставом в его полномочия будет входить заведование финансовыми вопросами организации.

"В полномочия будут входить подписание договоров, распоряжение в рамках полномочий и утвержденной сметы денежными средствами, открытие счетов в банке и так далее. Таким образом, это полномочия, которые нужны для нормальной организации финансово-хозяйственной деятельности Федерации бокса России", – объявили должностные обязанности генсека на конференции.

Также был избран состав нового исполкома организации, председателем которой стал Андрей Данько.

В состав исполкома ФБР вошли 15 человек: Данько, Кремлев, Павел Павлов, Юрий Алексеев, Сумайд Халидов, Дмитрий Лунев, Евгений Макаренко, Абдулмуталим Абакаров, Иван Гордеев, Евгений Тимофеев, Владимир Тебекин, Саид Тулаков, Шамиль Сабиров, Гайдарбек Гайдарбеков (оба – олимпийские чемпионы), Валентин Клименко. (Елена СОБОЛЬ)

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