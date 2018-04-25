Умар Кремлев: "Россияне выступили на твердую четверку на юниорском ЧЕ"

Руководитель Федерации бокса России Умар Кремлев прокомментировал итоги юниорского чемпионата Европы, который прошел в итальянском Розетто-дель-Абруццуо. Россияне завоевали шесть золотых медалей (5 – мужчины, 1 – девушки).

– Девушки – это отдельная история. Молодежь выступила хорошо, а девушкам надо еще работать, – сказал Кремлев. – В том году они завоевали четыре золота. Пацаны показали себя хорошо, но не супер, надо работать, могли и больше медалей взять. К примеру, Борис Карибян был фаворитом, мог быт и выиграть, а так молодцы, тренерский штаб хорош отработал. Можно поставить твердую четверку.

Возраст 17-18 лет – это будущая взрослая сборная, уже сейчас видно, кто будет фаворитом. Через год они покажут, кто готов выступать на взрослом уровне. Главное – не зазвездиться и добраться до олимпийских игр, как Алексей Тищенко. Ребята должны стремится к этому.