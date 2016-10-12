Рубежному предложено возглавить наблюдательный совет Федерации бокса РФ

Член исполкома Федерации бокса России Александр Лебзяк сообщил, что руководителю Службы безопасности президента РФ Алексею Рубежному предложено возглавить высший наблюдательный совет Федерации бокса России, информирует ТАСС. Это предложение было выдвинуто в среду на исполкоме организации. В ходе заседания было объявлено, что нынешний председатель высшего наблюдательного совета Евгений Муров покинет пост и выдвинет свою кандидатуру на должность президента федерации.

Кандидатура руководителя высшего наблюдательного совета должна быть утверждена на отчетно-выборной конференции организации 17 ноября. Также в этот день состоятся выборы президента федерации. Нынешний глава организации Борис Иванюженков не будет переизбираться на новый срок.