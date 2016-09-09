21:10 | БОКС

Градович победил Осехо в Челябинске

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Экс-чемпиона мир в полулегком весе (до 57,2 кг) по версии IBF 30-летний Евгений Градович в рамках боксерского вечера на арене "Трактор" в Челябинске раздельным решением судей победил 30-летнего Эусебио Осехо из Никарагуа. Счет судейских карточек 10-раундового рейтингового поединка в промежуточной весовой категории до 56,2 кг: 96-93, 95-94, 94-95 в пользу россиянина, для которого этот бой стал первым на территории России. Теперь на счету Градовича 22 победы (9 нокаутом), 2 поражения и 1 ничья, у Осехо – 28 (8), 18 и 3.

 

 

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