Абель Санчес: "Ванес опасен, так как от него никто ничего не ждет"

Тренер боксера Геннадия Головкина Абель Санчес заявил, что у противника его подопечного, Ванеса Мартиросяна, есть неплохие шансы на бой, так как на него нет никакого давления. Специалист сравнил этот поединок с боем Бастера Дугласа и Майком Тайсона.

Напомним, ночь с субботы на воскресенье, с 5 на 6 мая, состоится бой между чемпионом мира по версиям WBC, WBA Super, IBF, IBO в среднем весе Головкиным и Мартиросяном. Поединок пройдет в городе Карсон, штат Калифорния, США. Казахстанец и армянин американского происхождения должны появиться на ринге около 5.00 по московскому времени.

– Сейчас на Ванеса не оказывается никакого давления, ведь никто не ждет от него успеха, – цитирует Boxing Scene Санчеса. – А когда талантливый боксер выходит из-под давления, он становится очень опасен. Сейчас у него такие же шансы на этот бой, какие были у Бастера Дугласа в бою с Майком Тайсоном – Дугласа тоже никто не ждал хорошего боя, но вспомните, что он сделал.

Но мы тренируем наших ребят как можно лучше, независимо от того, с кем они сражаются. Геннадий знает Ванеса с Олимпиады-2004, и он знает, что он должен быть готов. И я думаю, что он готов. Ванес – это оживленный парень, получивший этот шанс, и Геннадий знает, что ему нужно сделать, чтобы выполнить свою работу.