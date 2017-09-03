Вячеслав Яновский: "Сборную России тренирует непрофессионал"

Олимпийский чемпион 1988 года Вячеслав Яновский выразил уверенность в том, что сборную России боксу тренирует непрофессиональный специалист. Национальная команда впервые с 1999 года осталась без золотых медалей на чемпионате мира, который завершился в субботу в Гамбурге.

Перед чемпионатом мира россиян возглавил Эдуард Кравцов, который также тренирует чемпиона WBC Silver в легчайшем весе Михаила Алояна.

– Это не просто провал… войны выигрываются только вторым эшелоном. Это когда есть боеприпасы и подтягиваются новые силы, – приводит "Р-Спорт" слова Яновского. – У нас ни одного молодого нет, который смог бы показать результат. Посмотрите на казахов, они привезли половину такого состава, а половину молодых.

Кубинцы начали работу над прошлыми ошибками, а у нас второго эшелона нет, нет молодежи, которая должна дышать в спину действующим боксерам. А результат есть только тогда, когда есть конкуренция. Это самое главное слово. Ее сейчас в сборной России нет. И сборную тренирует непрофессионал.

Россия впервые с 1999 года осталась без золота чемпионата мира по боксу