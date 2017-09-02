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23:05 | БОКС — Любительский

Россия впервые с 1999 года осталась без золота чемпионата мира по боксу

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Сборной России не удалось завоевать ни одного золота на чемпионате мира в Гамбурге. Таким образом, россияне впервые с 1999 года остались без наград высшей пробы мировых первенств. В Германии им удалось лишь взять по одной серебряной и бронзовой медали.

Сегодня Евгений Тищенко уступил в финале в весовой категории до 91 кг. Ранее Тамир Галанов стал бронзовым призером в категории до 52 кг. Отметим, что в 1999-м на турнире в Хьюстоне сборная России взяла шесть медалей – три серебра и три бронзы.

В общекомандном зачете в Гамбурге лидирует Куба, завоевавшая пять золотых и серебряные медали. Второй идет сборная Узбекистана, замыкает тройку Казахстан. Турнир завершится 3 сентября.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (5)
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doomkapnz

как-то вышло совсем никак

23:54

Versus67

Теперь ночью не страшно по городу ходить))))))))))))))

23:43

Spartak-Online1

Не смотрел,как же так Тищенко?

23:40

Friendship07

позор

23:31

sozerzator

Статистика - высшая степень лжи ))

23:29