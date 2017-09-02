Россия впервые с 1999 года осталась без золота чемпионата мира по боксу

Сборной России не удалось завоевать ни одного золота на чемпионате мира в Гамбурге. Таким образом, россияне впервые с 1999 года остались без наград высшей пробы мировых первенств. В Германии им удалось лишь взять по одной серебряной и бронзовой медали.

Сегодня Евгений Тищенко уступил в финале в весовой категории до 91 кг. Ранее Тамир Галанов стал бронзовым призером в категории до 52 кг. Отметим, что в 1999-м на турнире в Хьюстоне сборная России взяла шесть медалей – три серебра и три бронзы.

В общекомандном зачете в Гамбурге лидирует Куба, завоевавшая пять золотых и серебряные медали. Второй идет сборная Узбекистана, замыкает тройку Казахстан. Турнир завершится 3 сентября.