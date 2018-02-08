Усик попросил МОК не исключать бокс из олимпийской программы

Украинский боксер Александр Усик обратился к главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху с просьбой не исключать бокс из олимпийской программы. Ранее президент организации заявил о том, что оставляет за собой право пересмотреть вопрос включения бокса в программу летних Олимпийских игр 2020 года в Токио.

Текст сообщения, опубликованный Усиком на странице в Фейсбуке:

Уважаемый Томас Бах, меня зовут Александр Усик. В 2012 году я стал чемпионом летних Олимпийских игр в Лондоне по боксу.



Бокс для меня не просто спорт – он сделал меня тем, кем я являюсь сейчас, а именно: человеком, мужем и отцом. Он научил меня жить и быть настоящим, за что я ему очень благодарен.



Олимпийские игры вызывают многочисленные эмоции, ведь это всегда труд, в том числе для каждого боксера – ты много тренируешься, живешь мечтой подняться на пьедестал, и это заставляет идти дальше.



Прошу пересмотреть позицию и оставить бокс в программе Олимпийских игр-2020, а так же взываю поддержать всех, кому это небезразлично! Фанатов, спортсменов и просто небезразличных людей!