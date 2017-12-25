Умар Кремлев: "По тренерскому штабу сборной России еще надо работать"

В феврале 2017-го в Федерации бокса России полностью сменилось руководство. Председателем наблюдательного совета стал Алексей Рубежной, а генеральным секретарем – Умар Кремлев. Сегодня новый генсек в интервью "СЭ" подводит итоги года.

– Наши печальные результаты на чемпионате мира – итог того, что творилось в прошлом?

– Я еще в марте говорил, что у нас нет боксеров. То есть они есть, но кто-то кого-то продвинул, кого-то засудили... И в итоге на чемпионате Европы и мира сборная показала все, что смогла. С тренерским штабом была проблема. Специально создали тренерский и олимпийский советы, чтобы можно было посоветоваться там, где не знаешь, как сделать. Я сразу понял, что нужно полностью менять всю структуру работы федерации. Лично объездил больше половины регионов – где-то уже идет взаимодействие региональной федерации с властями, где-то выделили землю под центр бокса и обосновали выделение финансов на строительство. Думаю, что к 2019 году мы уже откроем несколько центров.

– Если говорить о тренерском штабе сборной – он уже укомплектован?

– По тренерскому штабу еще надо работать. Мы посмотрим, что сделает Эдуард Кравцов, будем убирать ошибки. По юниорам и юношам уже есть хороший результат на первенстве Европы, но надо еще посмотреть первенство мира. Так же и по взрослым – пока нет результатов, я не готов сказать, что тренерский штаб у нас хороший, и ничего менять не надо. Мы планируем, чтобы тренерский совет следил за тренировочным процессом и при необходимости что-то корректировал. Председатель совета Николай Дмитриевич Хромов – самый лучший тренер, это даже не обсуждается. В совет входят и другие наши великие специалисты, я надеюсь на них, чтобы создать мощный тренерский штаб, смотреть в будущее и растить молодых тренеров. (Елена СОБОЛЬ)

Полная версия интервью Умара Кремлева