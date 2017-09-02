Тищенко проиграл Савону в финале чемпионата мира

Россиянин Евгений Тищенко стал серебряным призером чемпионата мира в весовой категории до 91 кг. В финале турнира, проходившего в Гамбурге, тяжеловес раздельным решением судей уступил Кубинцу Эрисланди Савону. Бронзовые награды достались узбеку Санжару Турсунову и Василию Левиту из Казахстана.

Напомним, что Тищенко – олимпийский чемпион Рио. Он был единственным россиянином, вышедшим в финал на мировом первенстве. Таким образом, россияне впервые с 1999 года не сумели выиграть ни одного золота на чемпионате мира.