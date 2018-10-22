При формировании состава сборной России на ЧМ основным фактором будет рейтинг

Главный тренер мужской сборной России Эдуард Кравцов заявил, что рейтинг спортсменов станет определяющим фактором для включения в команду для участия в чемпионате мира-2019. Турнир пойдет в Сочи в сентябре.

- Победители чемпионата России стали на данный момент лидерами рейтинга в своих весовых категориях, - цитирует "РИА Новости" Кравцова. - И в дальнейшем они, как и призеры чемпионата страны и, может быть, некоторые боксеры, не попавшие в призовую тройку, будут вести борьбу в рейтинговой гонке. И здесь уже многое будет решать степень их успеха и состоятельность на международных стартах.

Все знают, за какие турниры и за победы над какими соперниками можно получить рейтинговые баллы. На участие в чемпионате мира будут претендовать первые номера рейтинга. Если же в каких-то весовых категориях у спортсменов будет близкий рейтинг, преимущество получит тот, кто имеет больше побед над топовыми зарубежными боксерами.