Исполком AIBA утвердил новые кардинальные реформы

В Абу-Даби (ОАЭ) состоялось заседание исполнительного комитета Международной Ассоциации Бокса (AIBA), на котором был принят ряд решений по реформированию организации, контролирующей олимпийский бокс, сообщает пресс-служба AIBA.

В конце прошлого года, предыдущий руководитель AIBA Чинг Куо Ву подал в отставку в связи с целым рядом обвинений в нарушениях финансового и организационного характера.

С приходом Гафура Рахимова к руководству организацией в качестве временного президента AIBA в январе этого года ассоциация совместно с Международным олимпийским комитетом и Ассоциацией летних олимпийских международных спортивных федерацией (ASOIF) начала процесс глубокого реформирования организационной и финансовый структуры. Также были предприняты новые инициативы по совершенствованию антидопинговой, судейской и соревновательных программ, включая запуск нового формата соревнований "Смешанные пары в боксе".

Все эти программы, которые готовились в течение последних шести месяцев с привлечением ведущих международных специалистов и консультантов, были обсуждены и утверждены на заседании исполкома AIBA в Абу-Даби.

В ходе двухдневного заседания члены исполкома также заслушали отчеты оргкомитета Конгресса AIBA 2018 года, который состоится 2-3 ноября в Москве, оргкомитетов чемпионата мира среди юниоров в Венгрии и чемпионата мира среди женщин в Индии.

Кроме того, члены исполкома утвердили соглашения по разрешению финансовых споров с рядом компаний, у которых имелись финансовые претензии за неисполнение контрактных и долговых обязательств, взятых AIBA во время правления предыдущего президента. Споры с компаниями были решены мирным путем, более того, с ними были заключены новые контракты, которые должны стабилизировать финансовое состояние AIBA.

- Мы добились большого прогресса в течение последних месяцев, - заявил временный президент AIBA Гафур Рахимов. - Новая культура открытости и демократичности, создаваемая в AIBA, стала очевидна в ходе обсуждений и одобрений реформ, которые были рассмотрены на прошедшем в Абу-Даби заседании исполнительного комитета. Я уверен, что утвержденные на этой встрече решения сыграют ключевую роль в возвращении AIBA в число стабильно развивающихся и успешных международных олимпийских федераций. Я и все члены исполкома сделаем все, что в наших силах, чтобы служить интересам бокса и наших спортсменов наилучшим образом.