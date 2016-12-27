14:42 | БОКС — Любительский

Чемпионат России-2017 пройдет в Грозном

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Временно исполняющая обязанности директора ФБР Наталья Кудрова сообщила, что в следующем году чемпионат России по боксу среди мужчин состоится в Грозном. Женский турнир пройдет в Касимове Рязанской области. В 2016 году соревнования прошли в Оренбурге и Волгодонске.

- Чемпионат России 2017 года среди мужчин пройдет в Грозном - такое решение утверждено на исполкоме Федерации бокса России, - приводит "Р-Спорт" слова Кудровой. - Сроки проведения соревнований - с 30 сентября по 9 октября. Местом проведения чемпионата России среди женщин выбран Касимов. Турнир пройдет со 2 по 9 апреля.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/fights/20161227/1114317560.html

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