Чемпионат России-2017 пройдет в Грозном

Временно исполняющая обязанности директора ФБР Наталья Кудрова сообщила, что в следующем году чемпионат России по боксу среди мужчин состоится в Грозном. Женский турнир пройдет в Касимове Рязанской области. В 2016 году соревнования прошли в Оренбурге и Волгодонске.

- Чемпионат России 2017 года среди мужчин пройдет в Грозном - такое решение утверждено на исполкоме Федерации бокса России, - приводит "Р-Спорт" слова Кудровой. - Сроки проведения соревнований - с 30 сентября по 9 октября. Местом проведения чемпионата России среди женщин выбран Касимов. Турнир пройдет со 2 по 9 апреля.