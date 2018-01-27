AIBA не стала назначить Чинг-Куо Ву почетным президентом

Конгресс Международной ассоциации бокса (AIBA) единогласно отклонил предложение назначить бывшего главу организации Чинг-Куо Ву почетным президентом федерации, информирует insidethegames.biz. Напомним, что он был отправлен в отставку в ноябре прошлого года после 11 лет руководства организацией. Незадолго до этого он получил ряд дисциплинарных обвинений, включая финансовую растрату.

Сегодня в ходе внеочередного конгресса AIBA в Дубае исполком организации представил доклад о работе Ву. Экс-руоковдитель был снова обвинен в ряде нарушений касаемо финансов, правовой этики, а также в попытке сделать бывшего украинского боксера Владимира Кличко президентом федерации.