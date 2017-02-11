Зигфрид Мазе: "Свендсена ждет тщательный медосмотр"

Главный тренер сборной Норвегии Зигфрид Мазе отметил, что Эмиль Хегле Свендсен остается под присмотром врача. После финиша спринта на чемпионате мира в Хохфильцене норвежцу стало плохо, и врачи приводили его в чувство около десяти минут.

– Сейчас он в порядке, – цитирует VG Мазе. – Свендсен с врачом, они разбираются в ситуации. Я не знаю, что именно произошло во время финиша. Меня там не было. Сказали мне по радио, что Свендсену плохо. Я не могу пока сказать большего. Но он встал и даже поприветствовал болельщиков. Его ждет тщательный медосмотр. Увидим, что будет дальше.