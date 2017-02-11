Зигфрид Мазе: "Свендсена ждет тщательный медосмотр"

Главный тренер сборной Норвегии Зигфрид Мазе отметил, что Эмиль Хегле Свендсен остается под присмотром врача. После финиша спринта на чемпионате мира в Хохфильцене норвежцу стало плохо, и врачи приводили его в чувство около десяти минут.
– Сейчас он в порядке, – цитирует VG Мазе. – Свендсен с врачом, они разбираются в ситуации. Я не знаю, что именно произошло во время финиша. Меня там не было. Сказали мне по радио, что Свендсену плохо. Я не могу пока сказать большего. Но он встал и даже поприветствовал болельщиков. Его ждет тщательный медосмотр. Увидим, что будет дальше.
Svendsen meni omin jaloin ambulanssiin. pic.twitter.com/BIApZzLj3U– Jussi Eskola (@taiteilija) 11 февраля 2017 г.
Лёшин папа
Не попали в дозу чем-то новым, ИМХО
20:01 11 февраля
КошкаПесня
Искренне желаю Эмилю поправиться! В этом сезоне он вроде бы воспрял. Всегда болею за него, поэтому, желаю удачи и жду на трассе!!
19:32 11 февраля
Vratar13
Астма?
19:10 11 февраля