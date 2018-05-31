Зайцева призвала доверять решениям нового президента СБР Драчева

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева выразила мнение, что от работы нового президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева нужно ждать положительных изменений. По ее словам, необходимо оказать функционеру доверие. Драчев был избран главой СБР 18 мая. На этом посту он сменил Александра Кравцова. Главным тренером сборной России был назначен Анатолий Хованцев, старшим тренером женской команды - Виталий Норицын.

- Поздравляю Драчева с победой на выборах. От перемен в руководстве всегда ждешь изменений к лучшему, хочется, чтобы все было хорошо, и дай бог, чтобы все ожидания оправдались, - цитирует ТАСС Зайцеву. - Драчев был хорошим спортсменом, и руководителем, наверное, будет хорошим.

Драчев является президентом, решает он, значит, он доверяет тем людям, кого назначил в тренерские штабы. Я знаю только Анатолия Хованцева, остальных не знаю, некоторые имена вызывает много вопросов. Будь моя воля, я бы привлекала других специалистов, но решаю не я, а Драчев, мы должны ему доверять, ждать отличных результатов.

Думаю, что спортсмены, которые закончили карьеру, могут работать тренерами, но, может быть, не у всех есть желание и возможности. Но у них точно больше способностей и опыта, чем у тех специалистов, которые привлечены к работе в федерации, которые вообще в этой сфере не работали. Можно привлекать тренеров с регионов, чьи воспитанники уже достигли определенных результатов.

Я готова к любой работе, мы же универсальные спортсмены, универсальные солдаты. Свои знания я готова отдавать, но явных предложений на данный момент нет. Должны совпасть мое желание и предложения. Уже сейчас нужно начинать работать.