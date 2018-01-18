Юрлова поднялась на 14-е место в общем зачете Кубка мира

Россиянка Екатерина Юрлова-Перхт после сегодняшней спринтерской гонки в Антерсельве, где она показала шестой результат, поднялась на 14-е место в общем зачете Кубка мира. Немка Лаура Дальмайер, ставшая второй в Италии, вошла в топ-5 генеральной классификации. Первая четверка осталась без изменений.
Кубок мира
Общий зачет (ж)
1 (1). Мякяряйнен (Финляндия) - 504 (+15)
2 (2). Кузьмина (Словакия) - 493 (+23)
3 (3). Вирер (Италия) - 435 (+36)
4 (4). Бреза (Франция) - 393 (+17)
5 (6). Дальмайер (Германия) - 390 (+54)
6 (7). Виткова (Чехия) - 380 (+48)...
10 (13). Домрачева (Белоруссия) - 328 (+43)...
14 (16). ЮРЛОВА-ПЕРХТ (Россия) - 297 (+38)...
26 (26). АКИМОВА (Россия) - 164 (+10)...
51 (47). ВИРОЛАЙНЕН (Россия) - 56 (0)...
57 (55). МИРОНОВА (Россия) - 32 (0)...
59 (57). СЛИВКО (Россия) - 29 (0)...
78 (76). ПОДЧУФАРОВА (Россия) - 9 (0)...
90 (84). УСЛУГИНА (Россия) - 3 (0)
Спринт (ж)
1 (1). Кузьмина (Словакия) - 223 (+23)
2 (6). Виткова (Чехия) - 177 (+48)
3 (2). Мякяряйнен (Финляндия) - 172 (+15)
4 (4). Вирер (Италия) - 167 (+36)
5 (3). Бреза (Франция) - 163 (+17)
6 (11). Дальмайер (Германия) - 161 (+54)
10 (12). Домрачева (Белоруссия) - 139 (+43)
12 (14). ЮРЛОВА-ПЕРХТ (Россия) - 129 (+38)
29 (30). АКИМОВА (Россия) - 58 (+10)
47 (38). МИРОНОВА (Россия) - 32 (0)
65 (59). ПОДЧУФАРОВА (Россия) - 9 (0)
72 (64). СЛИВКО (Россия) - 6 (0)
75 (67). ВИРОЛАЙНЕН (Россия) - 4 (0)
Кубок наций (ж)
1 (1). Германия - 4367 (+417)
2 (2). Франция - 3976 (+393)
3 (3). Украина - 3796 (+305)
4 (4). Италия - 3710 (+374)
5 (6). Россия - 3586 (+347)
6 (7). Норвегия - 3518 (+355)
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/biathlon/worldcup/2017-2018/ratings/