Юрлова поднялась на 14-е место в общем зачете Кубка мира

Россиянка Екатерина Юрлова-Перхт после сегодняшней спринтерской гонки в Антерсельве, где она показала шестой результат, поднялась на 14-е место в общем зачете Кубка мира. Немка Лаура Дальмайер, ставшая второй в Италии, вошла в топ-5 генеральной классификации. Первая четверка осталась без изменений.

Кубок мира

Общий зачет (ж)

1 (1). Мякяряйнен (Финляндия) - 504 (+15)

2 (2). Кузьмина (Словакия) - 493 (+23)

3 (3). Вирер (Италия) - 435 (+36)

4 (4). Бреза (Франция) - 393 (+17)

5 (6). Дальмайер (Германия) - 390 (+54)

6 (7). Виткова (Чехия) - 380 (+48)...

10 (13). Домрачева (Белоруссия) - 328 (+43)...

14 (16). ЮРЛОВА-ПЕРХТ (Россия) - 297 (+38)...

26 (26). АКИМОВА (Россия) - 164 (+10)...

51 (47). ВИРОЛАЙНЕН (Россия) - 56 (0)...

57 (55). МИРОНОВА (Россия) - 32 (0)...

59 (57). СЛИВКО (Россия) - 29 (0)...

78 (76). ПОДЧУФАРОВА (Россия) - 9 (0)...

90 (84). УСЛУГИНА (Россия) - 3 (0)

Спринт (ж)

1 (1). Кузьмина (Словакия) - 223 (+23)

2 (6). Виткова (Чехия) - 177 (+48)

3 (2). Мякяряйнен (Финляндия) - 172 (+15)

4 (4). Вирер (Италия) - 167 (+36)

5 (3). Бреза (Франция) - 163 (+17)

6 (11). Дальмайер (Германия) - 161 (+54)

10 (12). Домрачева (Белоруссия) - 139 (+43)

12 (14). ЮРЛОВА-ПЕРХТ (Россия) - 129 (+38)

29 (30). АКИМОВА (Россия) - 58 (+10)

47 (38). МИРОНОВА (Россия) - 32 (0)

65 (59). ПОДЧУФАРОВА (Россия) - 9 (0)

72 (64). СЛИВКО (Россия) - 6 (0)

75 (67). ВИРОЛАЙНЕН (Россия) - 4 (0)

Кубок наций (ж)

1 (1). Германия - 4367 (+417)

2 (2). Франция - 3976 (+393)

3 (3). Украина - 3796 (+305)

4 (4). Италия - 3710 (+374)

5 (6). Россия - 3586 (+347)

6 (7). Норвегия - 3518 (+355)