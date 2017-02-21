Йоханнес Бе: "В целом, я доволен выступлением на чемпионате мира"

Биатлонист Йоханнес Бе подчеркнул, что доволен тем результатом, который показал на чемпионате мира-2017. В Хохфильцене норвежец завоевал три серебряные медали в индивидуальных гонках, а вместе с командой был только восьмым в эстафетах.

- Перед чемпионатом я думал, что мы сможем завоевать две медали в эстафетах, но что-то пошло не так, - приводит NRK слова Бе. - Кроме того, нужно было работать индивидуально. Цель состояла в том, чтобы бороться за медали на всех дистанциях. В целом, я доволен своим выступлением.