Яков Фак: "Олимпиада важнее чемпионата мира. Для меня сезон окончен"

Словенский биатлонист Яков Фак подчеркнул, что принял решение не ехать на чемпионат мира-2017 в Хохфильцен из-за проблем со здоровьем. По словам спортсмена, ему необходим отдых, чтобы как следует подготовиться к следующему сезону и Олимпиаде-2018.

- К сожалению, я не поеду на чемпионат мира, - приводит sloski.si слова Фака. - После консультации с врачами принял решение, что нет смысла тренироваться в том же ритме, чтобы проблемы со здоровьем не возникли снова. Самое правильное сейчас - дать своему телу отдых. Следующий олимпийский сезон гораздо важнее, чем чемпионат мира.

Было сложно принять такое решение, но я не могу постоянно нервничать из-за того, что не набираю форму. Для меня этот сезон окончен.